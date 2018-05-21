Петербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже

В Главном штабе Эрмитажа проходит торжественный концерт, посвященный юбилею художественного руководителя Мариинского театра. 2 мая Валерию Гергиеву исполнилось 65.

По инициативе организаторов фестиваля «Почетные граждане Петербурга» поздравить народного артиста в Главный штаб приехали прославленные и талантливые коллеги не только из города на Неве. Высочайший профессионализм маэстро и его человеческие качества находят признание во всем мире, уверяют участники концерта.



Екатерина Мечетина, солистка Московской государственной академической филармонии, заслуженный деятель искусств РФ: «Когда наблюдаешь за ним в его деятельности на сцене, видишь гения. Видишь человека с феноменальной энергетикой, который гипнотически воздействует на слушателей. Плоды жизни, деятельности, творчества — всё сочетается в одном человеке».



Чествуют Валерия Гергиев в Главном штабе не только коллеги, но и официальные лица. С поздравлениями приехали выступить представители правительства Петербурга.