Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Петербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже. Мариинский театр, Санкт-Петербург, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже

    Петербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже

    комментировать

    Петербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже

    Петербург чествует маэстро Гергиева на концерте в Эрмитаже

      В Главном штабе Эрмитажа проходит торжественный концерт, посвященный юбилею художественного руководителя Мариинского театра. 2 мая Валерию Гергиеву исполнилось 65.

      По инициативе организаторов фестиваля «Почетные граждане Петербурга» поздравить народного артиста в Главный штаб приехали прославленные и талантливые коллеги не только из города на Неве. Высочайший профессионализм маэстро и его человеческие качества находят признание во всем мире, уверяют участники концерта.

      Екатерина Мечетина, солистка Московской государственной академической филармонии, заслуженный деятель искусств РФ: «Когда наблюдаешь за ним в его деятельности на сцене, видишь гения. Видишь человека с феноменальной энергетикой, который гипнотически воздействует на слушателей. Плоды жизни, деятельности, творчества — всё сочетается в одном человеке».

      Чествуют Валерия Гергиев в Главном штабе не только коллеги, но и официальные лица. С поздравлениями приехали выступить представители правительства Петербурга.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru