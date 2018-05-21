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    Гатчинский дворец украсит новый памятник Александру III. Ленфильм, Санкт-Петербург, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГатчинский дворец украсит новый памятник Александру III

    Гатчинский дворец украсит новый памятник Александру III

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    Гатчинский дворец украсит новый памятник Александру III

    Гатчинский дворец украсит новый памятник Александру III

      На заседании Российского исторического общества в Петербурге принято решение о создании монумента царю-миротворцу.

      В честь 200-летия со дня рождения в любимой резиденции Александра III в Гатчине появится памятник императору. Такое решение принято на расширенном заседании Российского исторического общества. Оно прошло сегодня на киностудии «Ленфильм» под председательством Сергея Нарышкина.

      Конкурс на создание памятника будет объявлен в ближайшее время. Одним из условий станет отсутствие в композиции коня. По словам Сергея Нарышкина, государь должен восседать на троне. Именно так много лет назад видел образ Александра знаменитый скульптор Паоло Трубецкой. Именно этот мастер создал императорский монумент, который сегодня находится во дворе Мраморного дворца.

      Чуть позже Сергей Нарышкин, который также является главой Попечительского совета «Ленфильма», провел совещание, посвященное планам киностудии на ближайший год. Одной из задач станет возрождение собственной студии по производству детских и юношеских фильмов.

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