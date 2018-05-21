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    СК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда. Казахстан, Санкт-Петербург, Следственный комитет, авиация, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда

    СК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда

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    СК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда

    СК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда

    СК накажет авиадебошира с рейса Петербург — Караганда

      Мужчина так не хотел покидать берега Невы, что устроил дебош на борту самолета. Теперь в отношении хулигана возбудили уголовное дело.

      Следователи пообещали привлечь к ответственности оскорблявшего полицейских авиадебошира. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело. На этом настоял экипаж воздушного судна. Мужчину сняли с рейса Петербург — Алма-Аты — Караганда еще 13 мая.

      Как сообщили в Следственном комитете, турист был пьян, вел себя агрессивно и не выполнял требования бортпроводников. При этом усмирить его не смогли ни наручники, ни сотрудники правоохранительных органов.

      В отделении 50-летний хулиган в футболке с символикой Советского Союза явно чувствовал свое преимущество перед молодыми полицейскими, утверждая, что те «еще не видели жизни».

      Вероятно, к такому поведению авиадебошира могло подтолкнуть нежелание улетать из Петербурга. В какой-то момент в задержанном даже проснулся поклонник творчества Бродского. Он утверждал, что «хочет здесь умереть».

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