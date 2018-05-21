Мужчина так не хотел покидать берега Невы, что устроил дебош на борту самолета. Теперь в отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Следователи пообещали привлечь к ответственности оскорблявшего полицейских авиадебошира. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело. На этом настоял экипаж воздушного судна. Мужчину сняли с рейса Петербург — Алма-Аты — Караганда еще 13 мая.



Как сообщили в Следственном комитете, турист был пьян, вел себя агрессивно и не выполнял требования бортпроводников. При этом усмирить его не смогли ни наручники, ни сотрудники правоохранительных органов.



В отделении 50-летний хулиган в футболке с символикой Советского Союза явно чувствовал свое преимущество перед молодыми полицейскими, утверждая, что те «еще не видели жизни».



Вероятно, к такому поведению авиадебошира могло подтолкнуть нежелание улетать из Петербурга. В какой-то момент в задержанном даже проснулся поклонник творчества Бродского. Он утверждал, что «хочет здесь умереть».