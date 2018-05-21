Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Под Курганом из-за поджога травы чуть не сгорела целая деревня. Курганская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Курганом из-за поджога травы чуть не сгорела целая деревня

    Под Курганом из-за поджога травы чуть не сгорела целая деревня

    комментировать

    Под Курганом из-за поджога травы чуть не сгорела целая деревня

    Под Курганом <nobr>из-за</nobr> поджога травы чуть не сгорела целая деревня

      В Курганской области пожар чуть не уничтожил целую деревню.

      В селе Мыркайское за одну ночь сгорели 14 жилых домов. По данным специалистов, наиболее вероятной причиной мог стать поджог сухой травы.

      Пламя стремительно перекидывалось с одной деревянной постройки на другую. Спасатели боролись с огнем всю ночь. Тушению мешал сильный ветер. Жертвой пожара стал 86-летний пенсионер, который не успел выбраться из горящего дома.

      Сейчас люди, которые лишились крова, временно разместились у родственников и друзей. Власти обещают им помощь.

      Ситуация с природными пожарами резко осложнилась в минувшие выходные. Площадь возгораний за два дня увеличилась в десять раз. Горят более 20 тысяч гектаров леса в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru