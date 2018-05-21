Под Курганом из-за поджога травы чуть не сгорела целая деревня

В Курганской области пожар чуть не уничтожил целую деревню.
В селе Мыркайское за одну ночь сгорели 14 жилых домов. По данным специалистов, наиболее вероятной причиной мог стать поджог сухой травы.
Пламя стремительно перекидывалось с одной деревянной постройки на другую. Спасатели боролись с огнем всю ночь. Тушению мешал сильный ветер. Жертвой пожара стал 86-летний пенсионер, который не успел выбраться из горящего дома.
Сейчас люди, которые лишились крова, временно разместились у родственников и друзей. Власти обещают им помощь.
Ситуация с природными пожарами резко осложнилась в минувшие выходные. Площадь возгораний за два дня увеличилась в десять раз. Горят более 20 тысяч гектаров леса в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области.
Пламя стремительно перекидывалось с одной деревянной постройки на другую. Спасатели боролись с огнем всю ночь. Тушению мешал сильный ветер. Жертвой пожара стал 86-летний пенсионер, который не успел выбраться из горящего дома.
Сейчас люди, которые лишились крова, временно разместились у родственников и друзей. Власти обещают им помощь.
Ситуация с природными пожарами резко осложнилась в минувшие выходные. Площадь возгораний за два дня увеличилась в десять раз. Горят более 20 тысяч гектаров леса в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области.
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