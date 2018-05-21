Медведев призвал единороссов работать над ошибками

В «Единой России» сегодня предложили ставить оценки депутатам всех уровней, включая руководство Госдумы. Планируют оценивать не только работу, но и поведение, в том числе моральный облик.

Предложения по модернизации самой большой в стране партии и реализации задач, поставленных президентом, сначала обсуждали в регионах. Теперь лучшие и самые перспективные привезли на конференцию «Направление 2026» в Москву.



Обсуждение идет на трех площадках — «Качество жизни», «Экономика роста» и «Обновление партии». На конференции впервые прозвучало предложение наравне с уже привычным минимальным уровнем оплаты труда ввести новое понятие — минимальный уровень стандарта благополучия.



Одна из важнейших — повышение продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на конференции, заявил, что цель достижимая, тем более, что в 2017 году были зафиксированы рекордные показатели роста. В партии заявили, что со своей стороны сделают все возможное, чтобы такая тенденция сохранилась. А еще будут привлекать к работе больше молодых людей.



Партия должна быть современной, уверены в «Единой России». И если с идеологией все довольно стабильно, технологические новинки необходимы. Так, партийный билет скоро станет электронным. А еще предложено создать специальную онлайн платформу для мониторинга социального климата в регионах — партийцы смогут вносить во всероссийскую базу информацию о возникающих на местах проблемах и предлагать варианты решений.



Подводя итоги конференции, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что необходимо оперативно реагировать на обращения граждан и не оставлять без внимания критику.



Дмитрий Медведев: «Надо ошибки исправлять. Решать те задачи, которые стоят. Приоритеты партии по выполнению указов и послания отвечают программе „Единой России“, самой ответственной политической силе страны».



Резолюция, итоговый документ конференции — это план конкретных действий. Каждому, кто участвует в его реализации, теперь собираются ставить оценки. Это тоже одно из предложений, озвученных во время дискуссии. Работу депутатов всех уровней и других членов партии предлагается оценивать в баллах. Народный избранник, который решит баллотироваться вновь, должен будет представить послужной список в баллах, после чего партия решит — поддерживать его снова или нет.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.

