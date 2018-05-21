Россия обвинила США в нарушении ракетного договора

Министерство обороны России обвинило Вашингтон в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ).
Договор, о котором идет речь, был подписан еще Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом больше 30 лет назад и является бессрочным. Однако, по данным российских военных, в последние годы США фактически взяли курс на его развал.
В сегодняшней статье в «Красной звезде» руководитель национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков перечислил основные претензии к американской стороне. В частности, Пентагон под видом мишеней для системы ПРО испытывает новые баллистические ракеты дальностью от 500 до 5 тысяч километров. Также в планах США — создание новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования, что запрещено соглашением РСМД. Кроме того, на вооружении американской армии находится уже более 300 тяжелых ударных беспилотников, которые сопоставимы по своим характеристикам с наземными крылатыми ракетами.
Еще один вопрос Москвы к Вашингтону связан с развертыванием в Румынии, а в перспективе и в Польше, универсальных установок, пригодных для запуска ракет средней дальности «Томагавк».
При этом в нарушениях договора РСМД Вашингтон обвиняет Москву, отмечают в Минобороны. В связи с этим на днях президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю и министрам подготовить план по вводу дополнительных санкций против России.
В сегодняшней статье в «Красной звезде» руководитель национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков перечислил основные претензии к американской стороне. В частности, Пентагон под видом мишеней для системы ПРО испытывает новые баллистические ракеты дальностью от 500 до 5 тысяч километров. Также в планах США — создание новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования, что запрещено соглашением РСМД. Кроме того, на вооружении американской армии находится уже более 300 тяжелых ударных беспилотников, которые сопоставимы по своим характеристикам с наземными крылатыми ракетами.
Еще один вопрос Москвы к Вашингтону связан с развертыванием в Румынии, а в перспективе и в Польше, универсальных установок, пригодных для запуска ракет средней дальности «Томагавк».
При этом в нарушениях договора РСМД Вашингтон обвиняет Москву, отмечают в Минобороны. В связи с этим на днях президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю и министрам подготовить план по вводу дополнительных санкций против России.
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