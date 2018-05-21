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    Песчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео. стихийные бедствия, Тюмень, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео

    Песчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео

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    • Фото: Сергей Иваков / vk.com
    Песчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео

    Песчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео

    Песчаная буря накрыла трассу в Тюмени: видео
    • Фото: Сергей Иваков / vk.com

      • Жители Тюмени после разрушительного урагана делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями.

      Сильный ветер посрывал крыши с домов, опрокинул автобусные остановки, повредил автомобили и повалил десятки деревьев. А в одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.

      Скорость ветра превышала 27 м/с. Кроме того, мощный ураган вызвал песчаную бурю.

      Всего в результате стихийного бедствия пострадали 39 человек. Из них шестеро, в том числе 12-летняя девочка, были госпитализированы.

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