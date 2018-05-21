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    На Украине начали досматривать телефоны жителей Крыма

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    На Украине начали досматривать телефоны жителей Крыма

    На Украине начали досматривать телефоны жителей Крыма

    Украинские пограничники начали досматривать телефоны крымчан на предмет наличия контактов публичных людей республики, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

    В телефонах жителей Крыма, которые приезжают на территорию Украины, ищут фамилии и номера телефонов общественных деятелей или представителей властей полуострова. Об этом на заседании мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к крымчанам сообщил глава ОП Крыма Григорий Иоффе, передает РИА Новости.

    Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма: «Сейчас участились случаи, когда при переходе границы берут у простого гражданина, никакой должности не занимающего, телефон и смотрят телефонную книжку на предмет номеров людей, которые в Крыму на слуху и занимаются какой-то деятельностью».

    Иоффе обратился к крымчанам с просьбой пока воздержаться от поездок на Украину.

    Григорий Иоффе: «Хотелось бы обратиться к крымчанам, что, если у вас есть родственники в Украине и вы соскучились, то приглашайте их сюда к нам. Пусть приедут, а сами воздержитесь пока от поездок».

    Иоффе отметил, что «долго вся эта история продолжаться не может, и со временем все станет на свои места».

    Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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