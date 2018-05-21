На Украине начали досматривать телефоны жителей Крыма

Украинские пограничники начали досматривать телефоны крымчан на предмет наличия контактов публичных людей республики, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
В телефонах жителей Крыма, которые приезжают на территорию Украины, ищут фамилии и номера телефонов общественных деятелей или представителей властей полуострова. Об этом на заседании мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к крымчанам сообщил глава ОП Крыма Григорий Иоффе, передает РИА Новости.
Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма: «Сейчас участились случаи, когда при переходе границы берут у простого гражданина, никакой должности не занимающего, телефон и смотрят телефонную книжку на предмет номеров людей, которые в Крыму на слуху и занимаются какой-то деятельностью».
Иоффе обратился к крымчанам с просьбой пока воздержаться от поездок на Украину.
Григорий Иоффе: «Хотелось бы обратиться к крымчанам, что, если у вас есть родственники в Украине и вы соскучились, то приглашайте их сюда к нам. Пусть приедут, а сами воздержитесь пока от поездок».
Иоффе отметил, что «долго вся эта история продолжаться не может, и со временем все станет на свои места».
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма: «Сейчас участились случаи, когда при переходе границы берут у простого гражданина, никакой должности не занимающего, телефон и смотрят телефонную книжку на предмет номеров людей, которые в Крыму на слуху и занимаются какой-то деятельностью».
Иоффе обратился к крымчанам с просьбой пока воздержаться от поездок на Украину.
Григорий Иоффе: «Хотелось бы обратиться к крымчанам, что, если у вас есть родственники в Украине и вы соскучились, то приглашайте их сюда к нам. Пусть приедут, а сами воздержитесь пока от поездок».
Иоффе отметил, что «долго вся эта история продолжаться не может, и со временем все станет на свои места».
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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