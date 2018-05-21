В Красноярске задержали супругов, открывших бордель со школьницами

Семейная пара из Красноярска подозревается в организации борделя, в котором принуждали работать несовершеннолетних.
По материалам следствия, 39-летний мужчина и его 30-летняя супруга организовали в одной из квартир Красноярска притон, где молодые девушки оказывали интимные услуги за деньги.
На супругов работали две 17-летние и одна 16-летняя девушки. С «работницами» обращались жестоко, не платили им зарплату, у одной из жертв забрали паспорт. Одна из проституток пыталась сбежать домой, но за ней приехали и насильно вернули на работу, сообщает РИА Новости.
В настоящее время подозреваемые задержаны, они частично признали свою вину. Им грозит до 10 лет лишение свободы.
На супругов работали две 17-летние и одна 16-летняя девушки. С «работницами» обращались жестоко, не платили им зарплату, у одной из жертв забрали паспорт. Одна из проституток пыталась сбежать домой, но за ней приехали и насильно вернули на работу, сообщает РИА Новости.
В настоящее время подозреваемые задержаны, они частично признали свою вину. Им грозит до 10 лет лишение свободы.
Комментарии