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    В Красноярске задержали супругов, открывших бордель со школьницами

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    В Красноярске задержали супругов, открывших бордель со школьницами

    В Красноярске задержали супругов, открывших бордель со школьницами

    Семейная пара из Красноярска подозревается в организации борделя, в котором принуждали работать несовершеннолетних.

    По материалам следствия, 39-летний мужчина и его 30-летняя супруга организовали в одной из квартир Красноярска притон, где молодые девушки оказывали интимные услуги за деньги.

    На супругов работали две 17-летние и одна 16-летняя девушки. С «работницами» обращались жестоко, не платили им зарплату, у одной из жертв забрали паспорт. Одна из проституток пыталась сбежать домой, но за ней приехали и насильно вернули на работу, сообщает РИА Новости.

    В настоящее время подозреваемые задержаны, они частично признали свою вину. Им грозит до 10 лет лишение свободы.

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