Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
    •  
    В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами. Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, скульптура, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

    В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

    комментировать
    В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

    В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

    В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

      В центре Петербурга возвели Миланский собор, пирамиду Майя, Колосс Родосский и церковь Преображения Господня из Кижей. 25 мая в Петропавловской крепости открывается ежегодный фестиваль песчаных скульптур. В этом году смотр посвящен мировым шедеврам.

      Древнейшие архитектурные сооружения, с которых песок сыплется, тут стоят монументально. Только ловкость рук и клей ПВА. География на нескольких десятках квадратных метров. Хочешь — в Милан к готическому собору, а хочешь — в Кижи. Копия церкви Преображения Господня, которая без единого гвоздя топором построена и здесь одним лишь мастерком обработана — все 22 главы и узенькие кресты.

      Вот так по солнцу и до Египта дойти можно, но это не мираж, а самая настоящая Долина царей, что находится в Луксоре. Правда, оригиналу она уступает по высоте — всего 3,5 метра. Но все фигуры и изображения детально проделаны.

      Есть некоторые сюрпризы, которые туристы вряд ли заметят. Как, например, трещины или сколы на коленках. Это не потому, что с бастиона каждый полдень стреляет пушка. Это — авторская импровизация.

      А захочет посетитель на Мону Лизу в профиль взглянуть — так это здесь же. Пожалуй, впервые знаменитые полотна воссозданы в 3D. Авторы головы в песок не прячут и отважно принимаются за самые трудные композиции.

      Корреспондент НТВ Антон Зыков побывал в гигантской песочнице. Подробности — в репортаже.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru