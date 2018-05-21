В Петропавловской крепости сооружают песочницу с мировыми шедеврами

В центре Петербурга возвели Миланский собор, пирамиду Майя, Колосс Родосский и церковь Преображения Господня из Кижей. 25 мая в Петропавловской крепости открывается ежегодный фестиваль песчаных скульптур. В этом году смотр посвящен мировым шедеврам.

Древнейшие архитектурные сооружения, с которых песок сыплется, тут стоят монументально. Только ловкость рук и клей ПВА. География на нескольких десятках квадратных метров. Хочешь — в Милан к готическому собору, а хочешь — в Кижи. Копия церкви Преображения Господня, которая без единого гвоздя топором построена и здесь одним лишь мастерком обработана — все 22 главы и узенькие кресты.



Вот так по солнцу и до Египта дойти можно, но это не мираж, а самая настоящая Долина царей, что находится в Луксоре. Правда, оригиналу она уступает по высоте — всего 3,5 метра. Но все фигуры и изображения детально проделаны.



Есть некоторые сюрпризы, которые туристы вряд ли заметят. Как, например, трещины или сколы на коленках. Это не потому, что с бастиона каждый полдень стреляет пушка. Это — авторская импровизация.



А захочет посетитель на Мону Лизу в профиль взглянуть — так это здесь же. Пожалуй, впервые знаменитые полотна воссозданы в 3D. Авторы головы в песок не прячут и отважно принимаются за самые трудные композиции.



Корреспондент НТВ Антон Зыков побывал в гигантской песочнице. Подробности — в репортаже.