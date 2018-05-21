Звезда футбола Эрнан Креспо познакомился с петербургскими болельщиками

Петербург посетил экс-игрок сборной Аргентины, нападающий итальянских клубов «Милан», и «Интер», звезда «Челси» начала нулевых Эрнан Креспо.

Участник трех чемпионатов мира ознакомился с сувенирной продукцией, которая будет предложена гостям мирового первенства.



Дольше всего футболист задержался около стенда, где выставлен национальный головной убор — шапка-ушанка красного цвета. После этого Эрнан Креспо обнял и сфотографировался с талисманом чемпионата волком Забивакой. Разумеется, все, кто в этот момент были в магазине, получили автографы от знаменитого футболиста.



Кроме этого бывший нападающий сборной Аргентины посетил Парк футбола на Пионерской набережной, где в рамках шоу прошел спортивный праздник. Эрнан Креспо ни разу не смог поразить ворота, которые защищал робот-голкипер.