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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию. Ленинградская область, Финский залив, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

    Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

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    Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

    Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

    Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

      Зоологи выясняют, каким образом в водах Финского залива оказался горбатый кит, перепугавший рыбаков в районе Высоцка.

      В Ленинградской области появился кит. Необычного для региона обитателя заметили в Выборгском заливе. По словам очевидцев, сначала они не поверили увиденному. Однако ясность внес характерный фонтан, который семиметровый кит выпустил в воздух.

      Этот момент зафиксировала камера мобильного телефона. А затем морское млекопитающее удалось снять со спины, после чего очевидцы предположили, что имеют дело с горбатым китом. Их догадки подтвердили эксперты.

      Специалисты Зоологического музея из Петербурга сделали неутешительные прогнозы относительно заблудившегося животного. К сожалению, млекопитающее вряд ли удастся выбраться из Финского залива. Он потерял ориентиры, заплыв на территорию Ленобласти через датские проливы, где весьма напряженное движение судов.

      Также очевидцы предположили, что в Выборгский залив заплыл тот самый кит, которого неделю назад спасли из рыболовной сети в Ботническом заливе сотрудники береговой охраны Финляндии.

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