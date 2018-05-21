Заблудившийся под Выборгом кит заплыл в Ленобласть через Финляндию

Зоологи выясняют, каким образом в водах Финского залива оказался горбатый кит, перепугавший рыбаков в районе Высоцка.
В Ленинградской области появился кит. Необычного для региона обитателя заметили в Выборгском заливе. По словам очевидцев, сначала они не поверили увиденному. Однако ясность внес характерный фонтан, который семиметровый кит выпустил в воздух.
Этот момент зафиксировала камера мобильного телефона. А затем морское млекопитающее удалось снять со спины, после чего очевидцы предположили, что имеют дело с горбатым китом. Их догадки подтвердили эксперты.
Специалисты Зоологического музея из Петербурга сделали неутешительные прогнозы относительно заблудившегося животного. К сожалению, млекопитающее вряд ли удастся выбраться из Финского залива. Он потерял ориентиры, заплыв на территорию Ленобласти через датские проливы, где весьма напряженное движение судов.
Также очевидцы предположили, что в Выборгский залив заплыл тот самый кит, которого неделю назад спасли из рыболовной сети в Ботническом заливе сотрудники береговой охраны Финляндии.
Этот момент зафиксировала камера мобильного телефона. А затем морское млекопитающее удалось снять со спины, после чего очевидцы предположили, что имеют дело с горбатым китом. Их догадки подтвердили эксперты.
Специалисты Зоологического музея из Петербурга сделали неутешительные прогнозы относительно заблудившегося животного. К сожалению, млекопитающее вряд ли удастся выбраться из Финского залива. Он потерял ориентиры, заплыв на территорию Ленобласти через датские проливы, где весьма напряженное движение судов.
Также очевидцы предположили, что в Выборгский залив заплыл тот самый кит, которого неделю назад спасли из рыболовной сети в Ботническом заливе сотрудники береговой охраны Финляндии.
Комментарии