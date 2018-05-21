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    В «Единой России» предложили строить более узкие дороги

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    В «Единой России» предложили строить более узкие дороги

    В «Единой России» предложили строить более узкие дороги

    Для экономии бюджетных средств можно строить в России более узкие дороги, заявил на конференции партии «Единая Россия» член генсовета партии Аркадий Фомин.

    Аркадий Фомин отметил, что тема ширины российских дорог уже поднималась и обсуждалась в 90-х годах, но решения, по его словам, так и не было принято.

    Сейчас, считает член генсовета партии «Единая Россия», одним из главных ресурсов экономии бюджетных средств может являться дорожное строительство.

    Аркадий Фомин, член генсовета партии «Единая Россия»: «Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров (уже, чем в РФ), казалось бы копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получается миллиарды».

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором значительное внимание уделено созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Правительству при разработке соответствующего национального проекта, в частности, поручено увеличить долю автомобильных дорог регионального значения как минимум до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо снизить на 10% долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Число мест концентрации ДТП на дорогах правительству поручено снизить вдвое по сравнению с 2017 годом. Полный текст указа опубликован на сайте Кремля.

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