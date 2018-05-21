В «Единой России» предложили строить более узкие дороги

Для экономии бюджетных средств можно строить в России более узкие дороги, заявил на конференции партии «Единая Россия» член генсовета партии Аркадий Фомин.
Аркадий Фомин отметил, что тема ширины российских дорог уже поднималась и обсуждалась в 90-х годах, но решения, по его словам, так и не было принято.
Сейчас, считает член генсовета партии «Единая Россия», одним из главных ресурсов экономии бюджетных средств может являться дорожное строительство.
Аркадий Фомин, член генсовета партии «Единая Россия»: «Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров (уже, чем в РФ), казалось бы копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получается миллиарды».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором значительное внимание уделено созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Правительству при разработке соответствующего национального проекта, в частности, поручено увеличить долю автомобильных дорог регионального значения как минимум до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо снизить на 10% долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Число мест концентрации ДТП на дорогах правительству поручено снизить вдвое по сравнению с 2017 годом. Полный текст указа опубликован на сайте Кремля.
Сейчас, считает член генсовета партии «Единая Россия», одним из главных ресурсов экономии бюджетных средств может являться дорожное строительство.
Аркадий Фомин, член генсовета партии «Единая Россия»: «Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров (уже, чем в РФ), казалось бы копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получается миллиарды».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором значительное внимание уделено созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Правительству при разработке соответствующего национального проекта, в частности, поручено увеличить долю автомобильных дорог регионального значения как минимум до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо снизить на 10% долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Число мест концентрации ДТП на дорогах правительству поручено снизить вдвое по сравнению с 2017 годом. Полный текст указа опубликован на сайте Кремля.
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