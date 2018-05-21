В Сочи Путин обсудил с индийским премьером вопросы партнерства

Владимир Путин сегодня в Сочи принимает премьер-министра Индии. Нарендра Моди прибыл в Россию, чтобы обсудить вопросы партнерства двух стран и актуальные международные темы.

168 Индия

переговоры

Путин

Сочи

Президент поблагодарил индийского премьера за визит и подчеркнул, что российско-индийские отношения имеют очень глубокие корни, а в последнее время их развитие получило новый импульс.



Владимир Путин, президент РФ: «Мы активно работаем во внешнеполитической сфере, в том числе в ряде международных организаций. Среди них и ООН, и БРИКС, теперь и Шанхайская организаций сотрудничества. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин премьер-министр. Считаем вас лично большим другом нашей страны».



В свою очередь Моди выразил благодарность за приглашение в Сочи, отметив, что он — первый индийский премьер, посетивший этот город. Также гость поздравил Путина с вступлением в должность президента России и передал ему наилучшие пожелания от всего народа Индии. Позже встреча продолжилась без присутствия прессы. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после переговоров политики вместе посетят центр для одаренных детей «Сириус», где как раз сегодня завершается очередная смена.