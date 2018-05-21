Польские ветераны приехали в Москву обсудить проблему сноса воинских мемориалов

Россия в следующем году поможет Польше в проведении акции «Бессмертный полк». Об сегодня заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с польскими ветеранами Второй мировой. Их пригласили в Москву в рамках патриотической акции «Поезд дружбы» после очередного инцидента в Варшаве, когда вандалы разбили кирками надгробные плиты советских солдат.

Российские депутаты обсудили с гостями, как бороться с уничтожением воинских мемориалов и захоронений на территории Польши. После встречи в знак уважения к общему прошлому ветераны отправились в Александровский сад, где возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.



Андрей Конанов, генеральный директор международного благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор»: «Мы сильно обеспокоены ситуацией в Польше, в частности тем, что творится с нашим мемориальным наследием. Сносятся наши памятники и кладбища. Мы третий год работаем в Польше и помогаем восстанавливать их. И сегодня мы сделали эту акцию, мы привезли сюда польских ветеранов, чтобы они увидели, как мы, россияне, относимся к нашим захоронениям».



Депутаты Госдумы РФ также призвали польских ветеранов противостоять попыткам переписать историю Второй мировой войны и оправдать преступления нацизма.