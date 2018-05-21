«Центральное телевидение» и «Ты супер!» сделали НТВ лидером субботнего прайм-тайма

В минувшую субботу НТВ вновь стал лидером субботнего
прайм-тайма. Интерес аудитории вызвала программа «Центральное телевидение» — она стала лидером своего слота, собрав долю 13, 5% в аудитории «Все 18+».
Продолжил эфир Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!». Он проводится среди детей, оставшихся без попечения родителей. В этот вечер НТВ транслировал полуфинал конкурса. За выход в финал боролись 10 претендентов, стали финалистами только 7. Средняя доля программы составила 11, 4% в аудитории «Все 18+». Доля телеканала в тайм слоте 19:00 — 23:00 составила 11, 8% и превысила показатели других телеканалов («Первый канал» — 11, 3%, «Россия 1» — 11, 5%).
Напомним, второй сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» стартовал в январе 2018 года. На кастинг пришло 1500 заявок. В результате участниками отборочного тура проекта стали 82 ребёнка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Проект поддержали своим присутствием более 30 звёзд отечественного кино и шоу-бизнеса: Лолита, Кети Топурия (группа «А-студио»), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и другие. За время проекта в жизни некоторых конкурсантов произошли судьбоносные события: Эльфира Яхьева впервые увидела фото своего отца, Владимир Скрипаль нашёл своего папу и сводного брата, а у Даулетхана Ахатова снова появилась семья, его маму восстановили в родительских правах.
В ближайшую субботу 26 мая в 20:00 на НТВ состоится грандиозный финал конкурса, где можно будет услышать лучшие композиции участников.
Напомним, второй сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» стартовал в январе 2018 года. На кастинг пришло 1500 заявок. В результате участниками отборочного тура проекта стали 82 ребёнка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Проект поддержали своим присутствием более 30 звёзд отечественного кино и шоу-бизнеса: Лолита, Кети Топурия (группа «А-студио»), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и другие. За время проекта в жизни некоторых конкурсантов произошли судьбоносные события: Эльфира Яхьева впервые увидела фото своего отца, Владимир Скрипаль нашёл своего папу и сводного брата, а у Даулетхана Ахатова снова появилась семья, его маму восстановили в родительских правах.
В ближайшую субботу 26 мая в 20:00 на НТВ состоится грандиозный финал конкурса, где можно будет услышать лучшие композиции участников.
Комментарии