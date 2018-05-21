В Кузбассе женщина на БелАЗе случайно раздавила бензовоз

На угольном разрезе в Кемеровской области женщина за рулем самосвала БелАЗ раздавила бензовоз КамАЗ.
Авария произошла на технической дороге угольного предприятия под Киселевском. По данным ГУ МВД России по региону, находившаяся за рулем БелАЗа 38-летняя женщина заправляла самосвал, а после не убедилась в безопасности маневра и подмяла левую сторону кабины автоцистерны.
В аварии никто не пострадал. Водители спецтехники сами составили схему ДТП и явились в автоинспекцию для регистрации происшествия.
По результатам разбирательства в отношении женщины составили административный протокол о нарушении правил маневрирования. В качестве наказания ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
В аварии никто не пострадал. Водители спецтехники сами составили схему ДТП и явились в автоинспекцию для регистрации происшествия.
По результатам разбирательства в отношении женщины составили административный протокол о нарушении правил маневрирования. В качестве наказания ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
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