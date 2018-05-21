Скворцова: детство в будущем будет продолжаться до 30 лет

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова выступила на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026» и поразмышляла на тему взросления.

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Минздрав

Вероника Скворцова заявила, что во всем мире наблюдается тенденция к более позднему взрослению. В перспективе детство, по словам главы Минздрава, будет продолжаться до 30 лет.



Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25–30 лет».



При этом, как заметила глава российского ведомства, на сколько увеличится детство, на столько должен увеличиться и зрелый возраст.



Вероника Скворцова: «Но если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста».



Скворцова также напомнила, что залог долголетия — это забота о людях, начиная с момента рождения.