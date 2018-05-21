Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео

В Калужской области арестовали гражданку КНР, которая пыталась подкупить двух сотрудников ФСБ.
Сотрудникам женщина предложила по смартфону iPhone X каждому или их стоимость в денежном эквиваленте.
С помощью взятки китаянка рассчитывала добиться освобождения 26 соотечественников, которые были задержаны за нарушение миграционного режима.
Теперь в отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело. По решению суда она взята под стражу, сообщили в СКР.
С помощью взятки китаянка рассчитывала добиться освобождения 26 соотечественников, которые были задержаны за нарушение миграционного режима.
Теперь в отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело. По решению суда она взята под стражу, сообщили в СКР.
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