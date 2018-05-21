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    Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео. взятки, Калужская область, Китай, коррупция, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео

    Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео

    2 комментария
    • Фото: СК РФ
    Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео

    Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео

    Китаянка предлагала сотрудникам ФСБ iPhone X в качестве взятки: видео
    • Фото: СК РФ

      • В Калужской области арестовали гражданку КНР, которая пыталась подкупить двух сотрудников ФСБ.

      Сотрудникам женщина предложила по смартфону iPhone X каждому или их стоимость в денежном эквиваленте.

      С помощью взятки китаянка рассчитывала добиться освобождения 26 соотечественников, которые были задержаны за нарушение миграционного режима.

      Теперь в отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело. По решению суда она взята под стражу, сообщили в СКР.

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