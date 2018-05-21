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    Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео. автомобили, инкассаторы, Краснодарский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКраснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

    Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

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    Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

    Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

    Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

      Профессионализм и невозмутимость проявили инкассаторы из Краснодарского края, когда во время перевозки денег попали в критическую ситуацию.

      На служебном автомобиле они пытались пересечь затопленную во время ливня улицу. В результате бронированная машина увязла в грязи. При этом ее сносило потоком воды, уровень которой неуклонно повышался.

      Несмотря на опасность положения, инкассаторы, соблюдая должностные инструкции, не оставили фургон с ценным грузом. В итоге на помощь им пришли спасатели. Перевозчики денег не пострадали. Нааличные также остались в целости и сохранности.

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