Краснодарские инкассаторы отказались покидать тонущую машину: видео

Профессионализм и невозмутимость проявили инкассаторы из Краснодарского края, когда во время перевозки денег попали в критическую ситуацию.

На служебном автомобиле они пытались пересечь затопленную во время ливня улицу. В результате бронированная машина увязла в грязи. При этом ее сносило потоком воды, уровень которой неуклонно повышался.



Несмотря на опасность положения, инкассаторы, соблюдая должностные инструкции, не оставили фургон с ценным грузом. В итоге на помощь им пришли спасатели. Перевозчики денег не пострадали. Нааличные также остались в целости и сохранности.

