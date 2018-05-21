Очевидцы сняли, как отец «воспитывал» трехлетнего сына пинками и ударами

Методами воспитания отца двоих детей из Липецка заинтересовались следователи. Они начали проверку, изучив кадры, которые без эмоций смотреть вряд ли у кого-то получится.

Глава семейства Феруз Мухиддинов решил, что силы слова недостаточно, чтобы успокоить трехлетнего сына, и применил более действенный, как ему показалось, способ. Видео неоднозначного воспитательного процесса, где отец на улице хватает сына то за ухо, то за руки, то пинает, снял очевидец из окна своей квартиры. Запись он уже передал в Следственный комитет.



Испуганный малыш безуспешно пытался спрятаться за спину проходившей мимо женщины с коляской. Однако остановить разгневанного мужчину никто так и не решился, а ребенок продолжал плакать и звать маму, которая в тот момент, как выяснилось, находилась дома. Олеся Мухиддинова уверяет: конечно, перечить отцу в их семье не принято, но руку на сына супруг якобы никогда не поднимал. А в тот раз просто сильно перенервничал.



Стражи порядка уже пообщались с отцом малыша. Тот заверил, что ребенка не бил, а вроде как хотел лишь успокоить. Однако сыщики все же намерены выяснить, насколько часто в семье Мухиддиновых, где, кстати, растет еще один малолетний сын, прибегают к таким методам воспитания.



Юлия Кузнецова, старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области: «В поле зрения правоохранительных органов семья не попадала. Следователи опрашивают очевидцев, выясняют условия проживания и воспитания детей в семье, а также наличие повреждений на теле мальчика, их давность».



Если выяснится, что мальчик пострадал — и физически, и морально, — против Мухиддинова могут возбудить уголовное дело по статье о нанесении побоев из хулиганских побуждений, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.