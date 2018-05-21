ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    На форуме в Санкт-Петербурге будет работать Зона презентаций

    комментировать

    На форуме в Санкт-Петербурге будет работать Зона презентаций

    На форуме в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> будет работать Зона презентаций

    С 23 по 26 мая в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет насыщенная презентационная программа. Участники и партнеры Форума соберутся в Зоне презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) для открытого обсуждения практических решений, представленных крупными компаниями и государственными организациями.

    Традиционно на этой площадке проходят десятки деловых мероприятий, подписываются соглашения и презентуются уникальные проекты. За время своего существования Зона презентаций ПМЭФ трансформировалась в рабочий инструмент, который дает участникам возможность вести открытый диалог с представителями бизнеса и органов власти, представлять свои разработки, находить инвесторов и потенциальных партнеров.

    В этом году в рамках мероприятий презентационной зоны участники не только познакомятся с инновационными проектами компаний, но и обсудят вопросы развития российского бизнеса и его интеграцию в мировую бизнес-экосистему.

    НТВ — информационный партнер форума в Петербурге.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru