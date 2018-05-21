НТВ открыло СМС-голосование за победителя шоу «Ты супер!»

Четыре месяца репетиций и концертов, горьких потрясений и счастливых открытий, десятки судьбоносных встреч — все это наблюдали зрители проекта «Ты супер!» телеканала НТВ. И вот определился список финалистов.
Из 82 детей до финала дошли 11: Диана Анкудинова (Самарская область), Богдан Вандышев (Москва), Сатеник Геворгян (Армения), Роман Дружинин (Красноярский край), Александра Кирильчук (Ростовская область), Александра Панкратова (Краснодарский край), Василина Пономарёва (Бурятия), Зеновия Сверчкова (Краснодарский край), Владимир Скрипаль (Татарстан), Вера Ярошик (Белоруссия),Эльвира Яхьяева (Дагестан).
Напомним, второй сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» стартовал в январе 2018 года. На кастинг пришло 1500 заявок. В результате участниками отборочного тура проекта стали 82 ребенка из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии.
Проект поддержали более 30 звезд отечественного кино и шоу-бизнеса: Лолита, Кети Топурия (группа «А-студио»), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и другие. За время проекта в жизни некоторых конкурсантов произошли судьбоносные события: Эльфира Яхьева впервые увидела фото своего отца, Владимир Скрипаль нашел своего папу и сводного брата, а у Даулетхана Ахатова снова появилась семья — его маму восстановили в родительских правах.
26 мая в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru состоится финал второго сезона международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!». Победителя определит зрительское СМС-голосование. Чтобы проголосовать, достаточно оправить короткое СМС на номер, присвоенный участнику.
Диана Анкудинова — 01 на номер 1880
Богдан Вандышев — 02 на номер 1880
Сатеник Геворгян — 03 на номер 1880
Роман Дружинин — 04 на номер 1880
Александра Кирильчук — 05 на номер 1880
Александра Панкратова — 06 на номер 1880
Василина Понамарёва — 07 на номер 1880
Зеновия Сверчкова — 08 на номер 1880
Владимир Скрипаль — 09 на номер 1880
Вера Ярошик — 10 на номер 1880
Эльвира Яхьяева — 11 на номер 1880
Вадим Такменёв, ведущий проекта «Ты супер!»: «В нашем конкурсе именно зрители, а не жюри определяют победителя. А выводы делать рано, потому что до финала еще несколько дней. И, возможно, в лидеры вырвутся совсем другие участники. Не будем загадывать! Голосуйте, смотрите финал и поддерживайте своего фаворита!».
Кроме того, одного из участников проекта ждет специальный приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования, запущенного с первого выпуска программы на сайте НТВ.
Получить этот приз может любой из участников, набравший наибольшее количество голосов. Уже сейчас в голосовании есть лидеры.
Напомним, второй сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» стартовал в январе 2018 года. На кастинг пришло 1500 заявок. В результате участниками отборочного тура проекта стали 82 ребенка из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии.
Проект поддержали более 30 звезд отечественного кино и шоу-бизнеса: Лолита, Кети Топурия (группа «А-студио»), Валерий Сюткин, «Город 312», Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и другие. За время проекта в жизни некоторых конкурсантов произошли судьбоносные события: Эльфира Яхьева впервые увидела фото своего отца, Владимир Скрипаль нашел своего папу и сводного брата, а у Даулетхана Ахатова снова появилась семья — его маму восстановили в родительских правах.
26 мая в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru состоится финал второго сезона международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!». Победителя определит зрительское СМС-голосование. Чтобы проголосовать, достаточно оправить короткое СМС на номер, присвоенный участнику.
Диана Анкудинова — 01 на номер 1880
Богдан Вандышев — 02 на номер 1880
Сатеник Геворгян — 03 на номер 1880
Роман Дружинин — 04 на номер 1880
Александра Кирильчук — 05 на номер 1880
Александра Панкратова — 06 на номер 1880
Василина Понамарёва — 07 на номер 1880
Зеновия Сверчкова — 08 на номер 1880
Владимир Скрипаль — 09 на номер 1880
Вера Ярошик — 10 на номер 1880
Эльвира Яхьяева — 11 на номер 1880
Вадим Такменёв, ведущий проекта «Ты супер!»: «В нашем конкурсе именно зрители, а не жюри определяют победителя. А выводы делать рано, потому что до финала еще несколько дней. И, возможно, в лидеры вырвутся совсем другие участники. Не будем загадывать! Голосуйте, смотрите финал и поддерживайте своего фаворита!».
Кроме того, одного из участников проекта ждет специальный приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования, запущенного с первого выпуска программы на сайте НТВ.
Получить этот приз может любой из участников, набравший наибольшее количество голосов. Уже сейчас в голосовании есть лидеры.
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