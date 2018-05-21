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    Определены самые матерящиеся города России

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    Определены самые матерящиеся города России

    Определены самые матерящиеся города России

    Пермь оказалась самым матерящимся городом России.

    Согласно данным социологического опроса, второе место занял Воронеж. А третья строчка досталось городу Иваново.

    Также в десятку рейтинга попали Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

    Москва заняла в рейтинге, составленном маркетинговым агентством Zoom Market, 18-ю строчку, а Петербург — 23-ю. Последнее место в рейтинге заняла Казань.

    Отметим, что всего составители рейтинга опросили три тысячи респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?» и «Сегодня Вы ругались матом?».

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