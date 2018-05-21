В Москве ищут растерзавшего собаку потрошителя

В Москве ищут живодера, жестоко убившего собаку.
Изувеченное тело пса было обнаружено у дома на Новосходненском шоссе на севере столицы. Мертвая собака была привязана к бетонному забору за передние лапы. А в нескольких метрах нашли внутренности животного.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Хозяина собаки пока установить не удалось, сообщает агентство «Москва».
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Хозяина собаки пока установить не удалось, сообщает агентство «Москва».
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