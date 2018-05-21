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    В Москве ищут растерзавшего собаку потрошителя

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    В Москве ищут растерзавшего собаку потрошителя

    В Москве ищут растерзавшего собаку потрошителя

    В Москве ищут живодера, жестоко убившего собаку.

    Изувеченное тело пса было обнаружено у дома на Новосходненском шоссе на севере столицы. Мертвая собака была привязана к бетонному забору за передние лапы. А в нескольких метрах нашли внутренности животного.

    Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Хозяина собаки пока установить не удалось, сообщает агентство «Москва».

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