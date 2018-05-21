Депутат Госдумы предложил выдавать ипотеку с 14 лет

С инициативой разрешить молодым людям старше 14 лет покупать квартиры в ипотеку выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил Минстрою разработать совместно с Банком России юридический механизм, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.
При этом Власов предлагает, чтобы платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение основного долг за недвижимость, а не процентов, чтобы в случае неисполнения обязательств общий размер пени был меньше.
По мнению депутата, таким образом можно решить острую для России проблему обеспечения жильем молодых людей, передает РИА Новости.
Напомним, что средняя ставка по ипотеке в России весной этого года достигла минимума — 9,64%.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором в числе прочего содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
При этом Власов предлагает, чтобы платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение основного долг за недвижимость, а не процентов, чтобы в случае неисполнения обязательств общий размер пени был меньше.
По мнению депутата, таким образом можно решить острую для России проблему обеспечения жильем молодых людей, передает РИА Новости.
Напомним, что средняя ставка по ипотеке в России весной этого года достигла минимума — 9,64%.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором в числе прочего содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
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