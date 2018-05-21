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    Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде. Волгоград, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛетевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде

    Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде

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    • Фото: Александр Агафонов / facebook.com
    Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде

    Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде

    Летевший на Урал турецкий пассажирский борт экстренно сел в Волгограде
    • Фото: Александр Агафонов / facebook.com

      • В аэропорту Волгограда внепланово приземлился самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск. Причиной посадки стала разгерметизация.

      Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани, Airbus A321 приземлился в Волгограде в 22:40 по московскому времени. Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми определили в гостиницу. Сообщается, что людям предоставили питание. Кроме того, всю ночь работала скорая помощь, так как у кого-то разболелась голова, у кого-то скакало давление. Резервный борт прибыл утром, на ближайшее время назначен вылет в Челябинск.

      По информации Южной транспортной прокуратуры, на борту A321 находились 226 пассажиров и 8 членов экипажа. «Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс №877 авиакомпании Onur Air сообщением Анталья — Челябинск», — говорится в сообщении прокуратуры.

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