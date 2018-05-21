На Урале сын погибшего в годы ВОВ комиссара получил удостоверение к ордену отца

В Екатеринбурге сын фронтовика получил удостоверение к ордену Красной Звезды своего отца спустя 76 лет.

О награждении своего отца-фронтовика Георгий Лысюк узнал на сайте Министерства обороны, потом обратился к командующему войсками Центрального военного округа и таким образом нашел орден.



Комиссар Дмитрий Степанович Лысюк погиб в Воронежской области в 1942 году. Согласно наградному листу, он проводил большую партийно-политическую работу среди личного состава в ходе подготовки к наступлению.



Активное участие комиссара помогло бойцам батальона первыми ворваться в лагерь и очистить его от противника. Место, где захоронен отец, Георгий Лысюк нашел лишь несколько лет назад.