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    Марафонцы покорили Великую Китайскую стену

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    Марафонцы покорили Великую Китайскую стену

    Марафонцы покорили Великую Китайскую стену

    В Поднебесной спортивным объектом на один день стало чудо света. Тысячи человек пробежали марафон по Великой Китайской стене.

    Спортсмены могли выбрать полную дистанцию в 42 километра 195 метров, полумарафон или пройти маршрут длиной 8,5 километра не на время. Участникам пришлось не только бежать, но преодолевать около пяти тысяч ступеней.

    До финиша дошли не больше четверти стартовавших атлетов. Победил итальянец, покоривший Великую Китайскую стену за 4 часа 1 минуту и 14 секунд. А россиянка Ольга Баранова стала третьей среди женщин.

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