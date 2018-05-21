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    Самолет японской авиакомпании загорелся при взлете в Токио

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    Самолет японской авиакомпании загорелся при взлете в Токио

    Самолет японской авиакомпании загорелся при взлете в Токио

    Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся на взлете в токийском международном аэропорту Нарита.

    Как сообщают местные СМИ, 137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Трое получили отравление, им оказывается помощь.

    По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.

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