Самолет японской авиакомпании загорелся при взлете в Токио

Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся на взлете в токийском международном аэропорту Нарита.

Как сообщают местные СМИ, 137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Трое получили отравление, им оказывается помощь.



По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.