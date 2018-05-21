В Кемерове зарезали 16-летнюю девушку и ее отца

Следственные органы СКР возбудили дело по факту убийства
девушки-подростка и ее отца в городе Кемерово.
Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, убийство произошло в квартире в Заводском районе города. По данным источника «Интерфакса», подозреваемый попал в квартиру, представившись слесарем. После этого он зарезал 16-летнюю девушки и ее 57-летнего отца.
О случившемся сообщила женщина, которая также находилась в квартире, но сумела закрыться от нападавшего в одной из комнат.
Подозреваемого вскоре задержали, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
О случившемся сообщила женщина, которая также находилась в квартире, но сумела закрыться от нападавшего в одной из комнат.
Подозреваемого вскоре задержали, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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