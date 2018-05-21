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    В Кемерове зарезали 16-летнюю девушку и ее отца

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    В Кемерове зарезали 16-летнюю девушку и ее отца

    В Кемерове зарезали <nobr>16-летнюю</nobr> девушку и ее отца

    Следственные органы СКР возбудили дело по факту убийства девушки-подростка и ее отца в городе Кемерово.

    Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, убийство произошло в квартире в Заводском районе города. По данным источника «Интерфакса», подозреваемый попал в квартиру, представившись слесарем. После этого он зарезал 16-летнюю девушки и ее 57-летнего отца.

    О случившемся сообщила женщина, которая также находилась в квартире, но сумела закрыться от нападавшего в одной из комнат.

    Подозреваемого вскоре задержали, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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