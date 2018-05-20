Водитель иномарки сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

Полицейские разыскивают водителя иномарки, сбившего пешехода на Заречной улице в столице.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «около 20:00 водитель автомобиля, предположительно, Subaru, совершил наезд на пешехода на улице Заречная и скрылся».
Собеседник агентства отметил, что пострадавший получил незначительные травмы. Правоохранители разыскивают водителя иномарки.
Собеседник агентства отметил, что пострадавший получил незначительные травмы. Правоохранители разыскивают водителя иномарки.
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