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    Водитель иномарки сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

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    Водитель иномарки сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

    Водитель иномарки сбил пешехода на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы и скрылся

    Полицейские разыскивают водителя иномарки, сбившего пешехода на Заречной улице в столице.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «около 20:00 водитель автомобиля, предположительно, Subaru, совершил наезд на пешехода на улице Заречная и скрылся».

    Собеседник агентства отметил, что пострадавший получил незначительные травмы. Правоохранители разыскивают водителя иномарки.

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