«Амкар» сохранил место в РФПЛ после победы над «Тамбовом»

Пермский «Амкар» в гостях одержал победу над «Тамбовом» и сохранил место в Российской футбольной Премьер-лиге .

Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счетом 0:1. Мяч на 38-й минуте забил Михаил Костюков. В первом матче пермский клуб также одержал победу (2:0). Таким образом, по сумме двух встреч команда сохранила прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.



Еще одна команда, которая будет выступать в РФПЛ в следующем сезоне, определится позднее в ответном стыковом матче между махачкалинским «Анжи» и клубом ФНЛ красноярским «Енисеем».