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    «Амкар» сохранил место в РФПЛ после победы над «Тамбовом»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    «Амкар» сохранил место в РФПЛ после победы над «Тамбовом»

    «Амкар» сохранил место в РФПЛ после победы над «Тамбовом»

    «Амкар» сохранил место в РФПЛ после победы над «Тамбовом»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Пермский «Амкар» в гостях одержал победу над «Тамбовом» и сохранил место в Российской футбольной Премьер-лиге.

    Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счетом 0:1. Мяч на 38-й минуте забил Михаил Костюков. В первом матче пермский клуб также одержал победу (2:0). Таким образом, по сумме двух встреч команда сохранила прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

    Еще одна команда, которая будет выступать в РФПЛ в следующем сезоне, определится позднее в ответном стыковом матче между махачкалинским «Анжи» и клубом ФНЛ красноярским «Енисеем».

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