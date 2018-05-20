Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: когда говорят про километры свай, про сотни тысяч тонн металла, про уникальную конструкцию длиной в 19 км, связавшую Керчь и Тамань, то речь идет о Крымском мосте. Теперь он открыт, и по нему уже идет движение.
За рублем первого «КамАЗа» по мосту проехал Владимир Путин, за ним — вся остальная строительная техника, и это очень важный момент, это знак — обещание выполнено: в кратчайшие сроки уникальный мост, самый большой в России, связал полуостров Крым с большой землей.
Участник строительства Крымского моста: «Владимир Владимирович прекрасно водит. Мы ехали, не думая за машину. Для него это не какой-то космолет, а это обычная машина».
И для Крыма, и для всей России это будет первый крымский курортный сезон высокой пропускной способности. Впереди следующий вызов — железнодорожная часть моста. Строители уверены, что и ее они выполнят по графику, а может, и с опережением.
Участник строительства Крымского моста: «Владимир Владимирович прекрасно водит. Мы ехали, не думая за машину. Для него это не какой-то космолет, а это обычная машина».
И для Крыма, и для всей России это будет первый крымский курортный сезон высокой пропускной способности. Впереди следующий вызов — железнодорожная часть моста. Строители уверены, что и ее они выполнят по графику, а может, и с опережением.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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