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    Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту. КамАЗ, Крым, мосты, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

    Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

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    Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

    Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

    Сидевший в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке Путина по Крымскому мосту

      Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: когда говорят про километры свай, про сотни тысяч тонн металла, про уникальную конструкцию длиной в 19 км, связавшую Керчь и Тамань, то речь идет о Крымском мосте. Теперь он открыт, и по нему уже идет движение.

      За рублем первого «КамАЗа» по мосту проехал Владимир Путин, за ним — вся остальная строительная техника, и это очень важный момент, это знак — обещание выполнено: в кратчайшие сроки уникальный мост, самый большой в России, связал полуостров Крым с большой землей.

      Участник строительства Крымского моста: «Владимир Владимирович прекрасно водит. Мы ехали, не думая за машину. Для него это не какой-то космолет, а это обычная машина».

      И для Крыма, и для всей России это будет первый крымский курортный сезон высокой пропускной способности. Впереди следующий вызов — железнодорожная часть моста. Строители уверены, что и ее они выполнят по графику, а может, и с опережением.






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