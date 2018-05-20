Крестовый поход Трампа: мир ждет реакции России на решения США по Ирану и Иерусалиму

После торжественного мероприятия в честь
70-летия образования Израиля и переезда посольства в США у палестинцев наступил Накба — день потери земель. И они в 70-й раз попытались их вернуть — на прорыв пошли со стороны сектора Газа. Израильтяне уверяют, что убиты 69 человек, палестинцы — что убитых почти в два раза больше, и среди них — восьмимесячный ребенок.
На слушаниях в ООН американцы заблокировали резолюцию о расследовании происшедшего. Постпред США Никки Хейли демонстративно ушла, когда начал выступать палестинский представитель. Она явно показала: никакой связи между открытым американцами посольством и застреленными израильской армией жителями не видит.
До сих пор весь мир боялся даже дышать на город святынь, пытаясь сохранять равновесие, лишь бы не было новой интифады. Западный Иерусалим — у евреев, Восточный — у арабов, и никак иначе. Но получается, что Трамп не собирается разбираться в тонкостях международной политики и доктрины два народа — два государства. У него может быть своя доктрина, и он ей следует.
Трита Парси, глава вашингтонского экспертного центра Национальный ирано-американский совет: «Неслучайно посольство перенесли одновременно с выходом из сделки с Ираном, и ни одна из европейских стран переезд не поддержала, как не поддержала и в вопросе Ирана».
Резче всех выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он хочет быть лидером исламского мира, а в этом мире Иерусалим называют Аль-Кудс, и вопрос, чей он, — точка отсчета в мусульманской системе координат.
Роберт Рабил, доктор, профессор политологии Флоридского Атлантического университета: «Но обратите внимание: иорданский король знал о переезде? Знал. Но ссориться с Израилем не хочет. И с Америкой тоже. Саудовская Аравия и Катар знали? Знали. Но тоже сильно не возмущаются. Египет знал? Знал. Но он сейчас вместе с Израилем борется с ИГИЛ на Синайском полуострове. Арабы четко разделяют, где дела израильские, а где — американские».
Показательно то, что кровь полилась только в секторе Газа, — остальная Палестина просто сжала зубы. Там тоже прекрасно понимают: вопрос посольства — не к Израилю. Палестинцы рассматривают сам переезд не как вопрос земли или своей страны. С их точки зрения это выглядит как крестовый поход, который продолжают американцы.
Роберт Рабил: «Он просто выполняет обещание, данное евангельским христианам. Неслучайно на открытии посольства — два их проповедника. Это не просто открытие посольства».
Очевидно, что открытое посольство и закрытая сделка с Ираном — лишь маленькие кусочки мозаики, которую Трамп складывает по-своему.
Дэнни Айалон, в 2002–2006 гг. посол Израиля в США, в 2009–2010 гг. заместитель министра иностранных дел Израиля: «Иранские аятоллы хитрые, они будут действовать тайно, у нас с ними уже есть один фронт — они поддерживают „Хезболлу“ в Ливане, Асада в Сирии, они атакуют наши Голанские высоты. И мы надеемся, что Россия понимает, что ей лучше не ввязываться в эту историю, лучше заставить аятолл сидеть смирно».
Мохаммед Моранди, профессор Тегеранского университета: «Россия сейчас вместе с Европой ищет выход уже из двух кризисов, и мы прекрасно понимаем, что все происходящее бьет по вашим и по европейским интересам. Трамп всех втянул в игру, в которую играть с ним никто не собирался. Но он явно не просчитывает всех последствий своих шагов».
Получается, что крестовый поход Трампа — это одновременно и сделка с Саудовской Аравией, и помощь в ее противостоянии с Ираном, и сделка с оружейными компаниями, потому что в крестовые походы с пустыми руками не ходят, и удар по европейцам, для которых он теперь союзник, не выполняющий базовые обязательства — резолюции ООН и по Ирану, и по Иерусалиму.
Роберт Рабил: «И в этой ситуации Израиль только наблюдает — под девизом „пусть делают все, что хотят, нам все на руку“. Это касается и Сирии. Позиция Израиля: господин Путин, если вы гарантируете нам безопасность от Ирана и Асада, нам все равно, кто победит в этой войне. Пока Израиль наблюдает».
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
До сих пор весь мир боялся даже дышать на город святынь, пытаясь сохранять равновесие, лишь бы не было новой интифады. Западный Иерусалим — у евреев, Восточный — у арабов, и никак иначе. Но получается, что Трамп не собирается разбираться в тонкостях международной политики и доктрины два народа — два государства. У него может быть своя доктрина, и он ей следует.
Трита Парси, глава вашингтонского экспертного центра Национальный ирано-американский совет: «Неслучайно посольство перенесли одновременно с выходом из сделки с Ираном, и ни одна из европейских стран переезд не поддержала, как не поддержала и в вопросе Ирана».
Резче всех выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он хочет быть лидером исламского мира, а в этом мире Иерусалим называют Аль-Кудс, и вопрос, чей он, — точка отсчета в мусульманской системе координат.
Роберт Рабил, доктор, профессор политологии Флоридского Атлантического университета: «Но обратите внимание: иорданский король знал о переезде? Знал. Но ссориться с Израилем не хочет. И с Америкой тоже. Саудовская Аравия и Катар знали? Знали. Но тоже сильно не возмущаются. Египет знал? Знал. Но он сейчас вместе с Израилем борется с ИГИЛ на Синайском полуострове. Арабы четко разделяют, где дела израильские, а где — американские».
Показательно то, что кровь полилась только в секторе Газа, — остальная Палестина просто сжала зубы. Там тоже прекрасно понимают: вопрос посольства — не к Израилю. Палестинцы рассматривают сам переезд не как вопрос земли или своей страны. С их точки зрения это выглядит как крестовый поход, который продолжают американцы.
Роберт Рабил: «Он просто выполняет обещание, данное евангельским христианам. Неслучайно на открытии посольства — два их проповедника. Это не просто открытие посольства».
Очевидно, что открытое посольство и закрытая сделка с Ираном — лишь маленькие кусочки мозаики, которую Трамп складывает по-своему.
Дэнни Айалон, в 2002–2006 гг. посол Израиля в США, в 2009–2010 гг. заместитель министра иностранных дел Израиля: «Иранские аятоллы хитрые, они будут действовать тайно, у нас с ними уже есть один фронт — они поддерживают „Хезболлу“ в Ливане, Асада в Сирии, они атакуют наши Голанские высоты. И мы надеемся, что Россия понимает, что ей лучше не ввязываться в эту историю, лучше заставить аятолл сидеть смирно».
Мохаммед Моранди, профессор Тегеранского университета: «Россия сейчас вместе с Европой ищет выход уже из двух кризисов, и мы прекрасно понимаем, что все происходящее бьет по вашим и по европейским интересам. Трамп всех втянул в игру, в которую играть с ним никто не собирался. Но он явно не просчитывает всех последствий своих шагов».
Получается, что крестовый поход Трампа — это одновременно и сделка с Саудовской Аравией, и помощь в ее противостоянии с Ираном, и сделка с оружейными компаниями, потому что в крестовые походы с пустыми руками не ходят, и удар по европейцам, для которых он теперь союзник, не выполняющий базовые обязательства — резолюции ООН и по Ирану, и по Иерусалиму.
Роберт Рабил: «И в этой ситуации Израиль только наблюдает — под девизом „пусть делают все, что хотят, нам все на руку“. Это касается и Сирии. Позиция Израиля: господин Путин, если вы гарантируете нам безопасность от Ирана и Асада, нам все равно, кто победит в этой войне. Пока Израиль наблюдает».
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Комментарии