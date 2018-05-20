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    В Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео. Белград, пожары, Сербия, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео

    В Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео

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    В Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео

    В Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео

    В Белграде вспыхнул автобус с футболистами «Црвены Звезды»: видео

      Автобус, в котором ехали футболисты из клуба «Црвена Звезда», загорелся на улице по время праздничного парада.

      В Белграде произошел пожар во время праздничного парада в честь победы «Црвены Звезды» в чемпионате Сербии по футболу. Загорелся автобус, в котором ехали футболисты. К счастью, никто не пострадал. Спортсмены успели выбраться из салона. Случившееся снял на видео один из очевидцев.

      Пожарные оперативно прибыли на место и взяли ситуацию под контроль. Причиной возгорания стала пиротехника — фанаты жгли файеры.

      «Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз победила в чемпионате Сербии.

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