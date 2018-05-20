«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана. погода, Свердловская область, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

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    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

      Около 80 аварийных бригад ликвидируют последствия удара стихии в Свердловской области. Скорость шквалистого ветра достигала 22–27 м/с.

      Без света после грозы остались около 30 тысяч человек. Перебои — почти в десятке районов. Аварийные бригады пытаются подключить резервные источники питания. Ведутся работы по уборке улиц от поваленных ветром деревьев и различных конструкций. Сейчас грозовой фронт перемещается на восток области.


















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