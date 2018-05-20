В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

Под Екатеринбургом ураганный ветер снес крышу торгового центра #Россия — Валера (@taedasol86) 20 мая 2018 г.

Билимбаевская 5 , сильный ветер, снёс крышу у дома на припаркованную машину!. . https://t.co/3vmbdNiQmR pic.twitter.com/dqv91k3dHD — INBURG Екатеринбург (@inburgru) 20 мая 2018 г.

Летающий батут. Работаю на батуте Белка маркет и тут вот ветер сильный был. Батут полетел по стоянке, снёс киоски с одеждой! Пострадавших нет. https://t.co/qSBy1WJITH pic.twitter.com/jdPZIrrvlu — INBURG Екатеринбург (@inburgru) 20 мая 2018 г.

Ураган на Урале: крыши сорваны, люди без света — Галина Анкина (@Bbuller5) 20 мая 2018 г.

После переезда на Урал смс мне пишет только МЧС про ветер больше двадцати метров в секунду pic.twitter.com/nI493IXnbn — sher (@juukasan) 20 мая 2018 г.

Без света после грозы остались около 30 тысяч человек. Перебои — почти в десятке районов. Аварийные бригады пытаются подключить резервные источники питания. Ведутся работы по уборке улиц от поваленных ветром деревьев и различных конструкций. Сейчас грозовой фронт перемещается на восток области.