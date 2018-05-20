«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона. легкая атлетика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

    Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

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    Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

    Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

    Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

      Пятнадцать городов и тысячи профессиональных спортсменов и любителей — в России состоялся масштабный полумарафон.

      Начался забег синхронно — в 9:00 по московскому времени. Дистанцию можно было выбрать по силам, самая сложная — 21 километр.

      Во Владивостоке участники стартовали на главной площади города. По центральным улицам пробежали около двух тысяч человек.

      Почти столько же вышли на старт в Самаре. Дистанцию там проложили вдоль набережной Волги.

      Бежали вместе со всей страной и жители Уфы. Их, как и москвичей, дождливая погода не напугала.

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