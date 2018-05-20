Тысячи бегунов в 15 городах России вышли на старт полумарафона

Пятнадцать городов и тысячи профессиональных спортсменов и любителей — в России состоялся масштабный полумарафон.

Начался забег синхронно — в 9:00 по московскому времени. Дистанцию можно было выбрать по силам, самая сложная — 21 километр.



Во Владивостоке участники стартовали на главной площади города. По центральным улицам пробежали около двух тысяч человек.



Почти столько же вышли на старт в Самаре. Дистанцию там проложили вдоль набережной Волги.



Бежали вместе со всей страной и жители Уфы. Их, как и москвичей, дождливая погода не напугала.