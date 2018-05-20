«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади. дети и подростки, КПРФ, Красная площадь, Москва, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТри тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

    Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

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    Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

    Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

    Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

      На Красной площади трем тысячам школьников повязали красные галстуки.

      Церемонию приема в пионеры приурочили к 96-летию создания самой организации. Сегодня ее ряды пополнили ученики школ Москвы и Подмосковья, а также других регионов Центрального федерального округа.

      Владимир Кашин, зампред ЦК КПРФ: «Мы желаем юным пионерам мирного неба, хорошей учебы, чтобы святые слова клятвы, которую произносили здесь, пронесли и по жизни. Это будет гарантией величия нашей державы, это будет гарантия вашего величия».

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