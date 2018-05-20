Три тысячи школьников приняли в пионеры на Красной площади

На Красной площади трем тысячам школьников повязали красные галстуки.

Церемонию приема в пионеры приурочили к 96-летию создания самой организации. Сегодня ее ряды пополнили ученики школ Москвы и Подмосковья, а также других регионов Центрального федерального округа.



Владимир Кашин, зампред ЦК КПРФ: «Мы желаем юным пионерам мирного неба, хорошей учебы, чтобы святые слова клятвы, которую произносили здесь, пронесли и по жизни. Это будет гарантией величия нашей державы, это будет гарантия вашего величия».