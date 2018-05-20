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    Личный стилист довел Пугачёву до слез. знаменитости, Москва, музыка и музыканты, поезда, Пугачёва, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛичный стилист довел Пугачёву до слез

    Личный стилист довел Пугачёву до слез

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    Личный стилист довел Пугачёву до слез

    Личный стилист довел Пугачёву до слез

    Личный стилист довел Пугачёву до слез

      Алла Пугачёва в необычном образе приняла участие в съемках клипа своего стилиста Алишера.

      Алла Пугачёва в джинсах, футболке и бейсболке спешит на поезд. В последнее время Примадонна предпочитает стиль, который обожала в молодости. Вот и в клипе у своего стилиста Алишера Алла Борисовна снялась в этой же футболке. Лишь добавила к образу металлические цепи, длинный плащ и любимые рокерские перчатки.

      В шоу-бизнесе не знают, что и думать: ведь это сама Примадонна, а на съемочной площадке у стилиста — она рядовой участник массовки, среди которой ни одного известного лица. Только молодежь — блогеры и неформалы.

      Участники массовки до сих пор под впечатлением. Они ждали, что приедет звезда, а Пугачёва вела себя тише воды ниже травы и наравне со всеми лазила по горам и оврагам.

      Участница съемок: «Мы там чуть не упали по 100 раз, а она без остановки, без ничего, не было такого, что дайте постою, нет. Я запыхалась, а она — нет».

      С риском для жизни звезда вышагивала вдоль железнодорожного полотна. Коллеги Примадонны по массовке не сомневаются: если бы стилист приказал Пугачёвой лечь на рельсы, она бы это сделала не раздумывая. Певица беспрекословно выполняла все его команды, под конец съемок стилист и вовсе довел Пугачёву до слез.

      Участница съемок: «Она начинает его обнимать, и мы все начинаем плакать, и она в том числе, изрыдались прям в тот момент».

      Возможно, так Пугачёва решила нанести ответный удар своему бывшему мужу Филиппу Киркорову? Король эстрады снялся в клипе в образе тинейджера, пожертвовав бородой, которую носил 10 лет. Только в массовке у Киркорова были звезды первой величины — Николай Басков, Григорий Лепс, Яна Рудковская.

      В клипе своего стилиста Примадонна снялась по доброте душевной. Пугачёва благодарна Алишеру — с его легкой руки она отказалась от балахонов в пользу мини и обтягивающих джинсов и нисколько не проиграла. Уверена певица, что и в своем клипе стилист не выставит ее в невыгодном свете.

      Корреспондент: «За деньги, Алла Борисовна?»

      Алла Пугачёва: «Да нет конечно».

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