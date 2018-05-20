Нетрезвого мужчину сняли с самолета, который готовился к вылету из аэропорта Толмачёво, за нарушение общественного порядка.
50-летний житель Кемеровской области устроил дебош в самолете. В полиции сообщили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и громко ругался матом. В результате командир воздушного судна принял решение отказать в перелете мужчине, который нарушал общественный порядок, передает РИА Новости.
Самолет, на борту которого произошел инцидент, готовился к вылету из новосибирского аэропорта Толмачёво в Анапу. Буйного пассажира вывели из воздушного судна и доставили в линейный отдел полиции, где на него составили административный протокол о «Мелком хулиганстве».
Самолет, на борту которого произошел инцидент, готовился к вылету из новосибирского аэропорта Толмачёво в Анапу. Буйного пассажира вывели из воздушного судна и доставили в линейный отдел полиции, где на него составили административный протокол о «Мелком хулиганстве».
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