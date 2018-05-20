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    В Братске школьник погиб после падения в заброшенную шахту

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    В Братске школьник погиб после падения в заброшенную шахту

    В Братске школьник погиб после падения в заброшенную шахту

    В городе Братске Иркутской области школьник погиб после падения в заброшенную шахту одного из городских предприятий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

    Из сообщения СУ СК РФ по Иркутской области: «Десятилетний школьник погиб, упав в заброшенную шахту предприятия в Братске. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности».

    По данным ведомства, мальчик накануне вечером ушел из дома и не вернулся. Брат школьника, который гулял вместе с ним, предположил, что пропавший мог провалиться в заброшенную шахту.

    В итоге в одной из шахт было обнаружено тело ребенка. Смерть наступила в результате падения с высоты. В настоящее время следователи ищут ответственных за безопасное содержание шахты.

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