В Ижевске полицейский застрелил мужчину, напавшего на него с ножом

Полицейский в Ижевске получил два ножевых ранения после того, как остановил на улице мужчину, которого заподозрил в краже велосипеда.
Накануне вечером около 19:00 полицейский возле дома №46 на улице Дзержинского в Ижевске увидел мужчину, катившего велосипед. Правоохранитель решил проверить серийный номер велосипеда, заподозрив, что он мог быть украден.
В ответ на законные требования стража порядка мужчина выхватил нож и набросился на него. Полицейский получил два ножевых ранения: в левое бедро и левую руку.
Правоохранитель успел выхватить пистолет и несколько раз выстрелить в воздух и в нападавшего. В результате мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Нападавшим оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В рамках расследования были допрошены свидетели происшествия, изъят нож, которым был ранен полицейский, также назначен ряд экспертиз.
В ответ на законные требования стража порядка мужчина выхватил нож и набросился на него. Полицейский получил два ножевых ранения: в левое бедро и левую руку.
Правоохранитель успел выхватить пистолет и несколько раз выстрелить в воздух и в нападавшего. В результате мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Нападавшим оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В рамках расследования были допрошены свидетели происшествия, изъят нож, которым был ранен полицейский, также назначен ряд экспертиз.
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