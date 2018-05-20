Тысячи фанатов «Реала» и «Ливерпуля» отказались от билетов на финал ЛЧ из-за скачка цен в Киеве

Фанаты испанского «Реала» и английского «Ливерпуля» массово отказываются от поездки на финал Лиги чемпионов в Киев из-за аномального скачка цен.

По информации испанской прессы, болельщики «Реала» решили вернуть более 2200 билетов. При этом изначально заявку на финал подавали более 24 тысяч владельцев клубных абонементов, из которых только 12802 человек стали обладателями билетов.



В связи с массовым отказом от билетов «Реал» активировал резервный список членов клуба. Об аналогичной ситуации сообщил и «Ливерпуль», который также начал переговоры с фанатами резервного списка.



В качестве основных причин отказа от поездки на финал Лиги чемпионов болельщики называют завышенные цены в Киеве, а также отсутствие удобных рейсов и их высокую стоимость.



Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая.