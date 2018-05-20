Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 20 мая

Заработал ресторан, где готовят роботы; открыта причина шизофрении, а велосипедным колесам больше не страшны гвозди. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Действительно «умный» дом



Дома скоро станут по-настоящему умными — благодаря разработке инженеров из американского Университета Карнеги-Меллон. Они придумали, как, встроив в стену плоские электроды, сделать ее чувствительной. Она не только понимает, где и в какой позе находится человек, но и отличает по профилю излучения один бытовой прибор от другого. В перспективе все это позволит технике подстраиваться под наши нужды и потреблять меньше энергии.



4. Повар не нужен?



В Бостоне открылся первый ресторан, в котором еду готовят роботы. Звучит это довольно громко, но в реальности представляет собой систему автоматизированной подачи ингредиентов в индукционные вращающиеся кастрюльки с самоополаскиванием после каждой жарки.



Разнообразие рецептов невелико, но хозяева (студенты Массачусетского технологического плюс повар со звездой Мишлена) говорят, что экономия на персонале позволит сделать главное — удешевить блюда. Вкус этих салатов и рагу критики, надо признать, оценили довольно высоко.



3. Не входи — замочит



Новый способ борьбы за дисциплину на дорогах опробуют в Китае. Там в прямом смысле слова начали мочить пешеходов, идущих на красный свет. Экспериментальные переходы снабжены системой, которая распыляет воду на людей, которые пересекают границу проезжей части в тот момент, когда горит запрещающий сигнал. Еще одна порция воды поджидает на выходе. К тому же камера, подключенная к системе распознавания лиц, автоматически выпишет нарушителю штраф.



2. Плохая изоляция



Разгадать тайну развития шизофрении, возможно, удастся благодаря работе российских ученых из Научного центра психического здоровья в Москве. Они исследовали ткани мозга здоровых и больных людей после их смерти и подтвердили данные, ранее полученные американскими коллегами: обнаружили, что у страдающих шизофренией в префронтальной коре на 32% процента меньше олигодендроцитов — клеток, вырабатывающих миелин — вещество-изолятор для нервных волокон. В итоге импульсы слабеют, не доходят по адресу, а у больных страдают логика, принятие решений и планирование действий. Понимание механизма развития болезни — это первый шаг к возможному созданию лекарства.



1. Не сдуется!



Один из ведущих мировых производителей шин представил новинку, которая может быть интересна велосипедистам всей планеты. Это шина, которую невозможно проколоть, потому что воздушной полости в ней нет совсем. Функцию упругой поддержки выполняет пористая полимерная конструкция, которую уже несколько лет пробуют использовать с той же целью для автомобилей. В продажу такие шины обещают выпустить уже в 2019 году.