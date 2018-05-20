Лазерная коррекция зрения: возможны ли осложнения и риск ослепнуть

Уже более 30 лет врачи исправляют зрение с помощью лазера. Но до сих пор многие боятся этих операций. Часто ли на самом деле бывают осложнения? Что чувствует человек, когда ему надрезают глаз? И реально ли это — избавиться от очков за несколько секунд?
Стоит лазерная коррекция недешево — в среднем 40 тысяч рублей за один глаз. В самом современном и дорогом варианте операция называется SMILE — ее схема похожа на улыбку. Глаз фиксируют вакуумной присоской, лазером отделяют круглый лоскут внутри роговицы и вытаскивают его наружу через крохотный разрез. В итоге оптическая сила глаза меняется, и зрение приходит в норму.
Вариантов операций довольно много, и в каждом случае пациенту индивидуально подбирают, что подходит именно ему. Хирурги могут просто испарить на расчетную глубину верхний слой роговицы или сформировать временный клапан, приподнять его и дозированно испарить под ним роговичную ткань, а потом вернуть «крышечку» клапана на место. Первые дни она держится только за счет сил поверхностного натяжения, затем постепенно прирастает к своему ложу.
Что касается возможных осложнений, то врачи успокаивают: их вероятность — десятые доли процента, и большинство из них проходит в течение первого года после вмешательства. Миф и то, что женщинам бессмысленно делать операцию до родов.
Статистика тверда: за всю историю лазерной коррекции зрения во всем мире не ослеп ни один человек. За 30 лет эти операции при помощи новейшей «умной» техники научились делать так качественно, что испортить зрение просто невозможно: основные работы делает автоматика, и даже если пациент начнет активно двигаться, операция прекратится и ее можно будет продолжить ровно с того места, на котором остановились.
Подробности и истории людей, перенесших лазерную коррекцию зрения, — в сюжете программы «Чудо техники».
Вариантов операций довольно много, и в каждом случае пациенту индивидуально подбирают, что подходит именно ему. Хирурги могут просто испарить на расчетную глубину верхний слой роговицы или сформировать временный клапан, приподнять его и дозированно испарить под ним роговичную ткань, а потом вернуть «крышечку» клапана на место. Первые дни она держится только за счет сил поверхностного натяжения, затем постепенно прирастает к своему ложу.
Что касается возможных осложнений, то врачи успокаивают: их вероятность — десятые доли процента, и большинство из них проходит в течение первого года после вмешательства. Миф и то, что женщинам бессмысленно делать операцию до родов.
Статистика тверда: за всю историю лазерной коррекции зрения во всем мире не ослеп ни один человек. За 30 лет эти операции при помощи новейшей «умной» техники научились делать так качественно, что испортить зрение просто невозможно: основные работы делает автоматика, и даже если пациент начнет активно двигаться, операция прекратится и ее можно будет продолжить ровно с того места, на котором остановились.
Подробности и истории людей, перенесших лазерную коррекцию зрения, — в сюжете программы «Чудо техники».
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