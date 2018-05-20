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    В Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава». Санкт-Петербург, выставки и музеи, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава»

    В Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава»

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    В Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава»

    В Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава»

    В Петербурге в «Ночь музеев» показали копию исторического линкора «Полтава»

      В России прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Арт-площадки и выставочные центры страны распахнули двери для всех желающих. Только в Москве работали около 400 музеев.

      В Петербурге горожане смогли увидеть уникальный экспонат. Это точная копия исторического линкора «Полтава». В свое время в проектировании и строительстве принимал личное участие Пётр I.

      Теперь решили воссоздать копию «Полтавы». Ради ночной акции вокруг него сняли кормовые леса. Наружные работы закончены, осталась внутренняя отделка парусника. Реплику корабля начали строить в 2013 году.

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