Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

Маленькой Соне из Ярославля нужна помощь. Девочка, которой всего пять лет, перенесла инсульт. После него возникли серьезные осложнения — ребенка мучают приступы эпилепсии. Помочь способны французские врачи. Для лечения требуется более двух миллионов рублей.

В свои пять с половиной лет Соня выглядит обычным ребенком. Играет с младшим братом, учится читать и писать. Внешне ничего не заметно. Только вот в детский сад Соня ходить перестала. Там могут не уследить. Девочка подвижная, но это для других детей синяки и шишки — не велика беда, а Соне падать опасно. И даже если она совсем не будет бегать и прыгать, от падения это ее убережет. Эпилепсия. Еще в два месяца у Сони случился инсульт.



Юлия Коняева, мама: «Сделали операцию. Это было утром, в 4.30, я все это хорошо помню просто. И на наш вопрос, что дальше, ответили: вот 3 дня, если она выживет, значит, будет жить, потому что взрослые после таких инсультов не выживают».



Кровоизлияние в мозг — от врожденной проблемы: кровь плохо свертывается. Тогда врачи справились. Вроде все пошло нормально, Соня начала ползать, ходить, вовремя, как все дети. Но позже пострадавший участок мозга все равно напомнил о себе приступами эпилепсии. Лекарства сперва помогали, потом перестали. Врачи рекомендовали операцию, вот только сразу предупредили о тяжелых последствиях.



Герман Наумов, врач детской поликлиники №2 в Ярославле: «Хирургическое лечение, которое проводится в России, является инвалидизирующим. Операция заключается в том, что выключается патологическое полушарие головного мозга. То есть с одной стороны не будут работать рука и нога».



Это, по сути, удаление одного полушария головного мозга. Нужная технология, как удалить лишь маленький больной кусочек, нашлась в клинике в Париже.



Юлия Коняева: «Мы ждали вердикта врачей, консилиума, чем смогут они нам помочь. И вот в начале мая они прислали письмо, что они готовы взяться за операцию, то есть они нашли очаг в левой лобной доле, готовы сделать резекцию — частично удалить. И не только вылечить ее от приступов, но и сохранить ее моторику, то есть движения».



Операцию можно делать уже хоть сейчас, противопоказаний нет. И чем скорее ее сделать, тем меньше Соне придется страдать от припадков.



Чтобы помочь Соне, отправьте сообщение на номер 3434 со словом Соня и суммой пожертвования через пробел. Например: Соня 300.