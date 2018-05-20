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    Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

    Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

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    Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

    Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

    Пережившей инсульт Соне срочно нужны средства на избавление от эпилепсии

      Маленькой Соне из Ярославля нужна помощь. Девочка, которой всего пять лет, перенесла инсульт. После него возникли серьезные осложнения — ребенка мучают приступы эпилепсии. Помочь способны французские врачи. Для лечения требуется более двух миллионов рублей.

      В свои пять с половиной лет Соня выглядит обычным ребенком. Играет с младшим братом, учится читать и писать. Внешне ничего не заметно. Только вот в детский сад Соня ходить перестала. Там могут не уследить. Девочка подвижная, но это для других детей синяки и шишки — не велика беда, а Соне падать опасно. И даже если она совсем не будет бегать и прыгать, от падения это ее убережет. Эпилепсия. Еще в два месяца у Сони случился инсульт.

      Юлия Коняева, мама: «Сделали операцию. Это было утром, в 4.30, я все это хорошо помню просто. И на наш вопрос, что дальше, ответили: вот 3 дня, если она выживет, значит, будет жить, потому что взрослые после таких инсультов не выживают».

      Кровоизлияние в мозг — от врожденной проблемы: кровь плохо свертывается. Тогда врачи справились. Вроде все пошло нормально, Соня начала ползать, ходить, вовремя, как все дети. Но позже пострадавший участок мозга все равно напомнил о себе приступами эпилепсии. Лекарства сперва помогали, потом перестали. Врачи рекомендовали операцию, вот только сразу предупредили о тяжелых последствиях.

      Герман Наумов, врач детской поликлиники №2 в Ярославле: «Хирургическое лечение, которое проводится в России, является инвалидизирующим. Операция заключается в том, что выключается патологическое полушарие головного мозга. То есть с одной стороны не будут работать рука и нога».

      Это, по сути, удаление одного полушария головного мозга. Нужная технология, как удалить лишь маленький больной кусочек, нашлась в клинике в Париже.

      Юлия Коняева: «Мы ждали вердикта врачей, консилиума, чем смогут они нам помочь. И вот в начале мая они прислали письмо, что они готовы взяться за операцию, то есть они нашли очаг в левой лобной доле, готовы сделать резекцию — частично удалить. И не только вылечить ее от приступов, но и сохранить ее моторику, то есть движения».

      Операцию можно делать уже хоть сейчас, противопоказаний нет. И чем скорее ее сделать, тем меньше Соне придется страдать от припадков.

      Чтобы помочь Соне, отправьте сообщение на номер 3434 со словом Соня и суммой пожертвования через пробел. Например: Соня 300.

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