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    Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ. выборы, Порошенко, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

    Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

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    Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

    Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

    Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

      Около 10 месяцев осталось до президентских выборов на Украине. И предвыборная гонка уже началась. Беглый депутат Верховной рады, украинский бизнесмен Александр Онищенко, которого теперь считают главным врагом Петра Порошенко, в эксклюзивном интервью НТВ заявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства.

      Александр Онищенко: «Я планирую выставлять свою кандидатуру на президентские выборы».

      В настоящее время олигарх скрывается от украинских спецслужб за границей, он бежал два года назад, когда его обвинили в мошенничестве. Однако сам Онищенко уголовное преследование связывает с конфликтом, который у него произошел с украинским президентом.

      Как выяснилось, бизнесмен записывал все приватные разговоры с главой государства. И теперь раскрыл тайны, которые хранил Киев. Так, выяснилось, что любые капризы Порошенко оплачивались из кошелька олигарха Онищенко.

      Александр Онищенко: «У него настолько любовь к деньгам, золоту и прочее, что это его гордость».

      На деньги Онищенко Порошенко покупал голоса в Раде.

      Александр Онищенко: «Эти голосования всегда обходились в 2–2,5 млн».

      За его счет принимались законы, нужные и полезные для Порошенко. А когда Порошенко понял, что Онищенко слишком много знает и может выйти из-под контроля, он решил от него избавиться.

      Как Онищенко стал черным кассиром президента Украины? Сколько стоило кресло генпрокурора для любимого кума Порошенко? Как президент-олигарх запугивает и шантажирует Юлию Тимошенко? Почему сам боится главу МВД Арсена Авакова? И почему за глаза его называют Петя Золотые Зубы? Ответы на эти вопросы — в эксклюзивном выпуске «Новых русских сенсаций».

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