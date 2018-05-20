Главный враг Порошенко решил выдвинуться в президенты: эксклюзив НТВ

Около 10 месяцев осталось до президентских выборов на Украине. И предвыборная гонка уже началась. Беглый депутат Верховной рады, украинский бизнесмен Александр Онищенко, которого теперь считают главным врагом Петра Порошенко, в эксклюзивном интервью НТВ заявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства.
Александр Онищенко: «Я планирую выставлять свою кандидатуру на президентские выборы».
В настоящее время олигарх скрывается от украинских спецслужб за границей, он бежал два года назад, когда его обвинили в мошенничестве. Однако сам Онищенко уголовное преследование связывает с конфликтом, который у него произошел с украинским президентом.
Как выяснилось, бизнесмен записывал все приватные разговоры с главой государства. И теперь раскрыл тайны, которые хранил Киев. Так, выяснилось, что любые капризы Порошенко оплачивались из кошелька олигарха Онищенко.
Александр Онищенко: «У него настолько любовь к деньгам, золоту и прочее, что это его гордость».
На деньги Онищенко Порошенко покупал голоса в Раде.
Александр Онищенко: «Эти голосования всегда обходились в 2–2,5 млн».
За его счет принимались законы, нужные и полезные для Порошенко. А когда Порошенко понял, что Онищенко слишком много знает и может выйти из-под контроля, он решил от него избавиться.
Как Онищенко стал черным кассиром президента Украины? Сколько стоило кресло генпрокурора для любимого кума Порошенко? Как президент-олигарх запугивает и шантажирует Юлию Тимошенко? Почему сам боится главу МВД Арсена Авакова? И почему за глаза его называют Петя Золотые Зубы? Ответы на эти вопросы — в эксклюзивном выпуске «Новых русских сенсаций».
В настоящее время олигарх скрывается от украинских спецслужб за границей, он бежал два года назад, когда его обвинили в мошенничестве. Однако сам Онищенко уголовное преследование связывает с конфликтом, который у него произошел с украинским президентом.
Как выяснилось, бизнесмен записывал все приватные разговоры с главой государства. И теперь раскрыл тайны, которые хранил Киев. Так, выяснилось, что любые капризы Порошенко оплачивались из кошелька олигарха Онищенко.
Александр Онищенко: «У него настолько любовь к деньгам, золоту и прочее, что это его гордость».
На деньги Онищенко Порошенко покупал голоса в Раде.
Александр Онищенко: «Эти голосования всегда обходились в 2–2,5 млн».
За его счет принимались законы, нужные и полезные для Порошенко. А когда Порошенко понял, что Онищенко слишком много знает и может выйти из-под контроля, он решил от него избавиться.
Как Онищенко стал черным кассиром президента Украины? Сколько стоило кресло генпрокурора для любимого кума Порошенко? Как президент-олигарх запугивает и шантажирует Юлию Тимошенко? Почему сам боится главу МВД Арсена Авакова? И почему за глаза его называют Петя Золотые Зубы? Ответы на эти вопросы — в эксклюзивном выпуске «Новых русских сенсаций».
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