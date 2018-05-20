США и Китай договорились не допустить торговой войны

Власти Китая и американское правительство договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира.

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Об этом заявил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ.



Лю Хэ: «Самый большой результат китайско-американских переговоров на этот раз — мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга».



По словам вице-премьера, гармоничное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития.



Лю Хэ: «Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, — наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира».



На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.

